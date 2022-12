In vielen Punkten blieben Menschen aber weiterhin die besseren Spieler. Sie können besser bluffen, den Gegner in die Irre führen und auch mal was riskieren, um langfristig Erfolg zu haben. Doch nun schickt sich Künstliche Intelligenz an, den Menschen auch bei diesen Fähigkeiten den Rang abzulaufen. Der Algorithmus »DeepNash« von Google gewann beim Spiel Stratego zuverlässig gegen menschliche Spieler, berichtet ein Forschungsteam im Fachblatt »Science« . Die Künstliche Intelligenz entschied 84 Prozent der Spiele für sich.