Wie kann künstliche Intelligenz die Kreativwirtschaft beeinflussen? Diese Frage stellte das Oberhaus des britischen Parlaments am Dienstag einer Roboterdame namens Ai-Da, die selbst Kunstwerke malen kann – auf ihre eigene Art.

Ai-Da, Humanoider Roboter: »Ich produziere meine Bilder mit Hilfe meiner Kameraaugen. Mit meinen KI-Algorithmen und meinem Roboterarm kann ich auf die Leinwand malen, was zu visuell ansprechenden Bildern führt.«

Ai-Das Stimme erläuterte den überwiegend älteren und zumeist adligen Herrn in der politisch eher unbedeutenden Oberen Kammer des Parlaments auch gleich einen entscheidenden Unterschied zu einem menschlichen Künstler: das Bewusstsein.

Ai-Da, Humanoider Roboter: »Ich habe keine subjektiven Erfahrungen, obwohl ich in der Lage bin, über sie zu sprechen. Ich bin von Computerprogrammen und Algorithmen abhängig. Aber obwohl ich nicht lebe, kann ich trotzdem Kunst erschaffen.«

Roboter Ai-Da hat Zeichnungen, Gemälde, Videokunst und Skulpturen geschaffen, die seit 2019 in Ausstellungen und Galerien gezeigt werden. In Ägypten wurde vor den Gizeh-Pyramiden eine von Ai-Da produzierte Figur aus Ton präsentiert, die sie selbst darstellen soll: seitlich liegend in einem großen Sarkophag aus Metall und Glas mit drei Roboterbeinen. Ihre Entwickler von der Universität in Oxford bezeichnen Ai-Da als weltweit erste ultrarealistische humanoide KI-Roboterkünstlerin.

Aidan Meller, Entwickler und Galerist: »Menschen denken immer noch sehr oft, dass Kreativität eine rein menschliche Aktivität ist. Es tut mir leid, diese Illusion zu zerstören. Aber mein Verständnis und meine Erfahrung in diesem Bereich ist, dass Kreativität ein Prozess ist.«

Ihr Entwickler Meller stellte klar, warum die Beschäftigung mit künstlicher Intelligenz aktuell wichtiger denn je scheint.

Aidan Meller, Entwickler und Galerist: » Wir sind uns darüber im Klaren, dass es sich bei diesem Projekt um eine Provokation handelt. Wir fragen uns: Ist das wirklich eine gute Sache? Wir sehen, dass Avatare in den Welten des Metaversums auf viele betrügerische Weisen eingesetzt werden können. Eine ethische Diskussion über die Art und Weise, wie Menschen sich selbst in verschiedenen Formen darstellen, ist sehr wichtig.«

Menschen behandelten eine Maschine je nachdem wie sie aussieht, sehr unterschiedlich, so Meller. Das sei verwirrend – und beunruhigend.