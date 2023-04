Jahrzehnte hatte die Astronomie darauf hingefiebert: das erste Bild von einem schwarzen Loch. 2019 war es schließlich so weit, ein weltweites Netzwerk von Radioteleskopen hat die historische Aufnahme ermöglicht. Mithilfe von künstlicher Intelligenz haben Forschende aus dem gleichen Datensatz ein Bild erzeugt. Analysen daran zeigten: Das schwarze Loch sei »nicht so perfekt ist, wie es aussieht«, heißt es in einer Mitteilung zu der Studie, die in der Fachzeitschrift »The Astrophysical Journal Letters« veröffentlicht wurde.