Von München nach Berlin fliegen? Kann man machen. Man kann es in Zeiten von Klimakrise auch lassen. Viele Umweltschützer plädieren für ein Verbot von Flügen auf kurzen Strecken. Einzelne Länder wie Frankreich haben die Maßnahme eingeführt. Wie sinnvoll das Verbot ist, dazu haben Wissenschaftler jüngst eine überraschende Antwort vorgelegt.

»Viele glauben, wenn man Kurzstreckenflüge abschaffen würde, dann würde man sehr viel gewinnen für den Klimaschutz, das ist aber nicht der Fall«. In der neuen Episode von SPIEGEL Daily berichtet SPIEGEL-Wissenschaftsredakteur Marco Evers über die Studie von Mobilitätsforschern und was sich daraus für den Ruf nach staatlichen Eingriffen in die Luftfahrt ableiten lässt.

Hören Sie das ganze Gespräch über Fliegen in Zeiten von Flugscham, die Hoffnung auf synthetische Kraftstoffe und den Nutzen politischer Maßnahmen im neuen Podcast.

SPIEGEL Daily erscheint jeden Morgen bei SPIEGEL+ und auf Audible. Als Abonnent von SPIEGEL+ hören Sie die neuesten Folgen werktags ab sechs Uhr. Außerdem fassen wir fürs Wochenende die besten Momente der zurückliegenden Folgen zusammen.

Hören Sie diese Folge mit unserem Audioplayer am Anfang des Artikels. Alle bereits erschienenen Folgen dieses Podcasts finden Sie auch bei Audible .