China hat Mutmaßungen zu einem Laborunfall stets zurückgewiesen. Früh war in der Pandemie der Wildtiermarkt im chinesischen Wuhan in den Fokus geraten. Allerdings sind die Untersuchungen zum Ursprung der Pandemie fast zum Stillstand gekommen , auch weil die Weltgesundheitsorganisation (WHO) gegen den Widerstand Chinas keine weiteren Studien in dem Land durchführen kann.

Basierend auf den bisherigen Daten hält die Mehrheit der Forschenden den natürlichen Ursprung für deutlich wahrscheinlicher als die Labortheorie: So könnte das Coronavirus auf dem Huanan Seafood Market in der chinesischen Stadt Wuhan auf den Menschen übergesprungen sein oder es wurde von Wildtieren wie Fledermäusen auf Tiere in Gefangenschaft übertragen, um sich schließlich an den Menschen anzupassen.