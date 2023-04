Bis ins Paläolithikum reicht die Geschichte menschlicher Besiedlung in Ostlibyen zurück, heißt es in der Studie, die in der Fachzeitschrift »Plos One « veröffentlicht wurde. Gefundene Keramik aus der Region deute etwa darauf hin, dass es in der Bronzezeit regelmäßig Kontakte über das östliche Mittelmeer gegeben haben könnte. Im siebten Jahrhundert gründeten griechische Siedler etwa die Küstenstädte Apollonia, Ptolemais und Tocra. Später stand die Region unter anderem unter römischer Herrschaft, dann wurde sie Teil des Byzantinischen Reichs. »Diese reiche und abwechslungsreiche Besiedlungsgeschichte hat zahlreiche archäologische Stätten hinterlassen«, schreiben die Wissenschaftler. »Leider sind viele von ihnen durch eine Reihe von Bedrohungen gefährdet«.