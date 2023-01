In der Mine von Silver Peak werden immer neue Pumpen gebaut, um die Nachfrage zu decken. Die Mine ist seit Jahrzehnten die einzige in den USA, in der Lithium abgebaut wird. Bis 2025 soll die Produktion verdoppelt werden. Die Nachfrage nach heimischem Lithium ist in den USA besonders groß, weil es Steueranreize für E-Autos gibt, die aus im Inland produzierten Teilen bestehen.

Lithium aus Deutschland?

Die größten Produktionsstätten liegen in Chile und Argentinien, aus ihnen kommen 75 Prozent des pro Jahr geförderten Lithiums. Der Rest stammt überwiegend aus Australien. Mit neuartigen Verfahren könnte Lithium auch in Deutschland gewonnen werden. (Mehr dazu lesen Sie hier .) Bisher wird Lithium in der EU nur in Portugal abgebaut.