Neurologische Beschwerden klingen im Vergleich zu körperlichen nur langsam ab, legen weitere Untersuchungen nahe. Auch wie schwer jemand erkrankte, spielt offenbar eine Rolle. In einer Analyse erholten sich Menschen, die nach der Infektion mit dem Coronavirus nur leichte Symptome hatten, im Median nach vier Monaten von Long Covid. Bei schwer Erkrankten, die im Krankenhaus behandelt werden mussten, lag der Wert bei neun Monaten, mehr als doppelt so hoch.

Immerhin: Das Risiko an Long Covid zu erkranken, ist nach der zweiten Infektion mit dem Coronavirus offenbar geringer. Dafür spricht zumindest eine erste Untersuchung , die im April veröffentlicht wurde. Sie ist jedoch noch nicht unabhängig geprüft worden.

Was kann man gegen Long Covid tun?

Inzwischen gibt es für Medizinerinnen und Mediziner in Deutschland wie bei anderen Krankheiten auch einen Leitfaden für die Diagnose und Behandlung von Long Covid. Doch auch der bietet allenfalls »Orientierung auf dem Boden einer noch begrenzten Datenlage«, heißt es darin.

Coronaimpfungen könnten das Risiko für Long Covid laut einer Analyse um 40 Prozent senken. Und auch das antivirale Mittel Paxlovid schützt womöglich, zeigt eine aktuelle Untersuchung . Aber: An der Studie nahmen vor allem Männer teil, ob sich der Effekt bei allen Patienten zeigt, ist unklar.

Was noch immer fehlt, ist eine wirksame Therapie gegen Long Covid. Getestet werden etwa Immunabsorption, Lipidapherese, hyperbare Sauerstofftherapie. Doch so lange die klinischen Tests nicht abgeschlossen sind, heißt es in der Leitlinie für Mediziner in Deutschland: »ist aktuell von einer generellen Anwendung dringend abzuraten.«