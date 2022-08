Long Covid Zu wenig Stresshormone

Der zu niedrige Cortisolspiegel könnte zusammen mit anderen Werten in Zukunft möglicherweise ein Biomarker werden. Vielleicht wird die Messung der Cortisolkonzentration es in Zukunft sogar ermöglichen, die Schwere der Erkrankung vorauszusagen und Therapieansätze zu finden. »Wir benötigen jetzt Medikamentenstudien, und die müssen begleitet werden von einem umfangreichen Biomarkerprogramm, um damit auch mehr über die Erkrankungsmechanismen zu verstehen«, so Carmen Scheibenbogen, Immunologin an der Berliner Charité. Iwasaki schreibt auf Twitter: »Wir hoffen, dass diese Daten denen, die immer noch skeptisch sind, helfen zu verstehen, dass Long Covid real ist und eine biologische Basis hat.«