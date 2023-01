Der Präsident des Robert Koch-Instituts Lothar Wieler wird auf eigenen Wunsch zum 1. April sein Amt niederlegen. Das teilte das Institut in einer Pressemitteilung mit . Wieler werde sich neuen Aufgaben in der Forschung und Lehre widmen, heißt es darin. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach sei mit dem Schritt einverstanden. Wieler steht seit März 2015 an der Spitze des RKI.