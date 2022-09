Wir sind unterwegs mit Klaus-Detlef Kröger in der Nordheide. Die Region grenzt südlich an die Stadt Hamburg. Wie fast überall in Deutschland kämpfen die Menschen hier mit der extremen Trockenheit der letzten Monate. Besonders auffällig ist das im Büsenbachtal.

Klaus-Detlef Kröger, Landwirt und Gastronom

»Wenn man einem Gebiet einem Namen gibt und es ist der Bach nicht mehr vorhanden, dann ist das so undenkbar für mich. Das kann ich mir gar nicht ausmalen, aber wir sind auf dem Weg dahin.«

Das Büsenbachtal ist ein beliebtes Ausflugsziel im Sommer. Kröger führt uns zu einer Brücke. Noch Anfang August gab es an dieser Stelle Wasser. Und jetzt?

Klaus-Detlef Kröger, Landwirt und Gastronom

»Hier kann man eindrucksvoll sehen, wie seit Wochen mittlerweile der Bach kein Wasser mehr führt und hier muss man noch weiter bis zur Quelle, um das Wasser wieder zu finden.«

Die Wasserknappheit wird für Landwirt Kröger zunehmend zur Existenzfrage. Trocknet der Nachbarbach auch noch aus, dann droht ihm der wirtschaftliche Ruin. Seine Familie lebt unter anderem von der Forellenzucht. Konnten sie früher 60 Tonnen Fische im Jahr verkaufen, sind es jetzt nur noch 30-40 Tonnen. Der Grund: Es fehlt Wasser.

Klaus-Detlef Kröger, Landwirt und Gastronom

»Das Problem ist, dass wir nicht alle Teiche benutzen können, weil so wenig Wasser aus den Quellen herauskommt.«

Die Krögers führen den Hof in der 16. Generation. Ihre Forellenzucht gilt als die älteste in Norddeutschland.

Klaus-Detlef Kröger, Landwirt und Gastronom

»Die Vorfahren haben das Quellwasser schon immer angestaut und haben das als Teichwasser genutzt. Man hat diese Möglichkeiten, die es früher gab heute überhaupt nicht mehr. Man muss die Quellen schon so sehr entlasten, keinen Gegendruck aufbauen, damit sie noch fließen.«

Der Landwirt ist überzeugt, dass neben ausbleibenden Niederschlägen und der Hitze in diesem Sommer die Wasserförderung der Stadt Hamburg für das fehlende Wasser verantwortlich ist. Aus 39 Brunnen wird in der Nordheide Tiefengrundwasser gepumpt. Die Rohre laufen zusammen im Wasserwerk Nordheide, von dort aus fließt das Wasser in die Hamburger Stadtteile Harburg, Altona und Ottensen. 300.000 Hamburger werden auf diesem Weg mit Wasser versorgt. Ob das schon zuviel ist oder ob sogar noch mehr ginge, darüber wird seit 2019 vor Gericht gestritten.

Ole Braukmann, Pressesprecher »Hamburg Wasser«

»Wir sind eine wachsende Stadt, aber auch eine wachsende Metropolregion und dadurch gehen wir von steigenden Bedarfen aus, besonders bis zum Zeitraum 2035. Wir haben den Rechtsweg mit der Nordheide mit dem Kreis Harburg beschritten und beschreiten den noch, weil wir der Meinung sind, dass wir die rechtssicherste Genehmigungsform für unsere Wasserförderung benötigen, und die haben wir zurzeit nicht.«

Im Moment versorgt sich Hamburg zu 63 Prozent mit Grundwasser aus dem eigenen Stadtgebiet, 24 Prozent kommen aus Schleswig-Holstein. Rund 13 Prozent muss die Großstadt aus der Nordheide fördern, um den Wasserbedarf zu decken. Doch die Hamburger Wasserwerke wollen mehr Heidewasser.

Dabei fehlt es daran schon jetzt an vielen Stellen, wie hier beim alten Waldbad in Hanstedt. Seit mittlerweile 30 Jahren kämpft der ehemalige Bürgermeister des Ortes, Gerhard Schierhorn, für den Schutz des Heidewassers. Er klagt gegen Hamburg Wasser und will erreichen, dass das Unternehmen weniger Wasser aus seiner Heimat abpumpt. Schierhorn ist Zeuge, wie sich die Natur in den letzten Jahren verändert hat. Das zeigt sich auch am alten Schwimmbad.

Gerhard Schierhorn, Grundwasserschutz Nordheide e.V.

»Von der alten Badeanstalt sieht man hier noch das Umkleidehäuschen. Hier haben sich die Schwimmer umgezogen, um dann gleich ins Wasser zu springen. Dann sieht man da hinten die Mauer. Da war die tiefste Stelle der Badeanstalt, deswegen ist an dieser Stelle auch immer der Sprungbereich gewesen. Wir hatten in den Sechziger Jahren keinen Sprungturm, aber Startblöcke, von dort sind wir ins Wasser gehüpft.«

Schwimmen kann hier heute keiner mehr. Der Wasserstand ist seit langem viel zu niedrig.

Gerhard Schierhorn, Grundwasserschutz Nordheide e.V.

»Hier kommt noch ein Rohr raus, sieht man gar nicht mehr. Und Sie riechen es auch, der Teich kippt. Es wird zu warm in dem Teich, der Moder fängt an zu stinken. Es macht jetzt auch gar keinen Spaß mehr nur darüber nachzudenken, dort ins Wasser zu gehen.«

Für Schierhorn ist – neben dem Klimawandel – die Wasserförderung durch »Hamburg Wasser« ein Grund, warum immer mehr Bäche in der Nordheide austrocknen. Der Eingriff ins Ökosystem verändere auch die Oberflächengewässer, so wie diesen Bach, der einst dem Schwimmbad das Wasser zuführte.

Gerhard Schierhorn, Grundwasserschutz Nordheide e.V.

»Es gibt Diskussionen seit fast 40 Jahren zu diesem Thema, wie viel Wasser darf aus der Nordheide entnommen werden. Im Grunde streiten wir uns Jahr für Jahr um die Auswirkungen du die Schäden, die wir hier sehen, aber wir kommen in der Sache nicht weiter. Das ist bitter. Das ärgert mich.«

»Hamburg Wasser« argumentiert dagegen, dass die Wasserentnahme für die Großstadt nicht verantwortlich sei für das Austrocknen von Bächen in der Nordheide, da das Grundwasser aus Tiefen von bis zu 330 Metern gefördert wird. Dieses entsteht über den Wasserkreislauf immer wieder neu, vor allem durch Niederschläge im Winter und langfristiges Versickern. »Hamburg Wasser« sagt deshalb, die angestrebte Förderungsmenge sei umweltverträglich. Für die Trockenheit an der Oberfläche seien viel mehr Hitzeperioden und ausbleibende Niederschläge im Sommer ausschlaggebend. Dieser Sichtweise hat sich das Verwaltungsgericht Lüneburg 2021 zwar angeschlossen und die Klage von Gerhard Schierhorn und seinen Mitstreitern abgewiesen. Das Gericht entschied allerdings auch, dass Hamburg auch in Zukunft nur etwa die gleiche Menge Grundwasser aus der Nordheide entnehmen dürfe, unter anderem angesichts unvorhersehbarer Entwicklungen durch den Klimawandel. Damit mussten auch die Hamburger Wasserwerke eine Niederlage einstecken, denn auch ihre Forderung, langfristig deutlich mehr Wasser fördern zu dürfen, wurde abgewiesen.

Reporterin

»Wie geht es weiter in dem Konflikt?«

Ole Braukmann, Pressesprecher »Hamburg Wasser«

»Vor Gericht. Wir werden in Lüneburg das weiterverfolgen, die nächsthöhere Instanz wird den Prozess wieder neu aufnehmen und wir sind guter Dinge, dass wir unsere Position da ganz gut vertreten können, dann müssen wir abwarten, wie das Gericht entscheidet. Wir versuchen trotz allem, vor Ort konstruktiv an der Thematik weiterzuarbeiten und trotzdem vor Gericht für unsere Kundschaft das bestmögliche Ergebnis zu erzielen.«

Die Grundwasserschützer in der Lüneburger Heide fühlen sich hilflos. Der Jahre andauernde Rechtsstreit mit »Hamburg Wasser« hat Spuren hinterlassen.

Klaus-Detlef Kröger, Landwirt und Gastronom

»Da gibt es Gutachten, viele Gutachten, die sagen, dass das Grundwasser immer mehr wird und dass sie keine Schäden verursachen und gegen solche Gutachten muss man erstmal gegen ankämpfen und ein anderes Gutachten aufstellen. Dann muss ein Richter das entscheiden, wer hat Recht? Das ist ein langwieriges Verfahren.«

Der Kampf um das Wasser wird also weitergehen. Nicht nur hier. Wasserknappheit führt immer häufiger zu einem Streit vor Gericht darüber, wer die knappe Ressource wie nutzen darf. Der Klimawandel wird die Probleme rund ums Wasser noch verschärfen.