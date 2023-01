Wann die Kohle unter Lützerath dem Klima nützen könnte

Kurzfristig, so viel steht fest, belastet die zusätzlich geförderte Kohle die Klimabilanz. »Auf der nationalen Ebene führen die Maßnahmen zu einem Anstieg der Emissionen im Bereich der Energiewirtschaft«, sagt Fischedick. 2023 und 2024 werden die festgelegten Klimaziele in diesem Bereich deshalb sehr wahrscheinlich nicht eingehalten werden können.