Diese Mondsonde gibt es nicht mehr. Zumindest nicht mehr in funktionsfähigem Zustand.

Die russische Raumfahrtbehörde Roskosmos teilte am Sonntag mit, die Sonde »Luna-25« sei auf der Mondoberfläche aufgeschlagen und habe aufgehört zu existieren, so der Wortlaut der Behörde. Dieses Bild soll von der Sonde auf dem Weg zum Mond aufgenommen worden sein – eines der letzten Lebenszeichen der Sonde.

Am 11. August war die Mondsonde ins All geschossen worden. »Luna-25« hatte an ein Mondprogramm angeknüpft, das noch zu Sowjetzeiten gestartet wurde. Russlands erste Mondmission seit 47 Jahren. Die Sonde sollte am Südpol des Monds landen. Dort sollte sie Bodenproben sammeln, um vor allem zu untersuchen, ob es dort Wasser gibt – eine Voraussetzung für Siedlungen auf dem Mond. Dabei wurden die Erfolgsaussichten von Experten bereits vor dem Start als eher durchwachsen angesehen.

Asif Siddiqi, US-Raumfahrthistoriker:

»Selbst unter den russischen Wissenschaftlern schwanken die Erfolgsaussichten um die 70 Prozent. Ich würde sie eher niedriger einschätzen.«

Die russische Sonde sollte eigentlich schon früher Richtung Mond geschickt werden. Ein Grund für die Verzögerung: fehlende Bauteile aus Europa nach dem Angriffskrieg auf die Ukraine.

Asif Siddiqi, US-Raumfahrthistoriker:

»Luna-25 sollte ursprünglich mit europäischen Instrumenten ausgestattet sein. Dann kam die Invasion, die Europäer zogen ihr Material ab. Also mussten sie die ganze Sache komplett neu gestalten.«

Und das gestaltete sich wohl eher schwierig. Ungefähr ein Jahr lang hätte »Luna-25« Forschungsarbeit auf dem Mond leisten sollen – jetzt hinterlässt sie dort lediglich einen Haufen Technikschrott.