Entdecker der Quasare Maarten Schmidt im Alter von 92 Jahren verstorben

Der emeritierte Professor für Astronomie am California Institute of Technology (Caltech), Maarten Schmidt, ist am vergangenen Samstag im Alter von 92 Jahren verstorben, wie das Institut mitteilte .

Bekannt wurde Schmidt im Jahr 1963, als er die Quasare entdeckte: helle, weit entfernte kosmische Objekte, die in ihrer Erscheinung an Sterne erinnern. Bei Quasaren handelt es sich um schwarze Löcher in den Zentren von sehr weit entfernten Galaxien. Weil es dafür keinen Namen gab, taufte Schmidt sie »quasi-stellar radio source« – also sternähnliche Radioquelle, daraus entstand dann der Begriff Quasar.