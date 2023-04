Alle Klimapläne der britischen Regierung checkt der Rat gegen und schlägt ein Emissionsbudget für jeweils fünf Jahre vor. In Deutschland bisher unvorstellbar: Der CCC hat in seinem 6. Budget-Plan bereits die Jahre 2033 bis 2037 mitgedacht. Hierzulande kann man froh sein, wenn die Regierung bis 2030 vorausschaut. Und – nach dem Schauspiel auf der deutschen Pressekonferenz besonders beeindruckend: Dieses »Sixth Carbon Budget« wird nicht nur diskutiert, sondern sogar umgesetzt. Wissenschaftliche Erkenntnis fließt also direkt in politische Entscheidungen ein.

Zudem bewertet der britische Rat bereits seit 2012 wie weit das Land bei der Klimaanpassung ist. Auch dafür gibt es ein Fünf-Jahresprogramm. In Deutschland gibt es noch nicht einmal ein Klimaanpassungsgesetz.