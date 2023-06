Selbstbefriedigung Männliche Primaten masturbieren nicht nur zum Spaß

Obwohl Selbstbefriedigung in der Tierwelt weitverbreitet ist – besonders bei Primaten, einschließlich Menschen – wurde Masturbation lange eher als Nebenprodukt der sexuellen Erregung betrachtet. Nun haben Forschende herausgefunden: Auch Selbstbefriedigung könnte einen evolutionären Zweck zu erfüllen. Zumindest bei Männchen, darauf deuten die Forschungsergebnisse hin, könnte sie als uralte Eigenschaft den Fortpflanzungserfolg erhöht und dazu beigetragen haben, sexuell übertragbare Infektionen zu vermeiden. Die Ergebnisse wurden in der Fachzeitschrift »Proceedings of the Royal Society« veröffentlicht.