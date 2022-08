Kampf gegen die Klimakrise Können wir den Rückfall ins fossile Zeitalter noch verhindern, Frau Göpel?

Noch nie wurde so viel über Klimaschutz diskutiert, gleichzeitig werden Kohlekraftwerke wieder hochgefahren. Die Transformationsforscherin Maja Göpel darüber, was in Deutschland falsch läuft – und wie wir umdenken können.