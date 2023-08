Nachwuchs auf Mallorca Rund ein Dutzend Meeresschildkröten geschlüpft

Der Ort ist bei Bewohnern wie Urlauberinnen und Urlaubern beliebt, doch beirren ließ sich die Schildkröte davon offenbar nicht. Anfang Juli legte sie rund hundert Eier an den Stadtstrand. Die balearische Artenschutzbehörde Cofib errichtete mehrere Zäune um die Brutstätte, um die Eier an dem meist gut besuchten Strand zu schützen, berichtet die »Mallorca Zeitung« . 46 der Eier wurden demnach direkt nach dem Fund ins Labor gebracht. Die ersten Schildkrötenbabys sind am Stadtstrand Can Pere Antoni in Palma geschlüpft. Nun wurden sie in eine Einrichtung in Port d’Andratx verlegt. Mitarbeitende von Cofib sollen sie pflegen und aufziehen, bis sie ins Meer ausgesetzt werden können. In einem Video ist der Nachwuchs zu sehen.