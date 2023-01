Der ultrarechte Politiker lockerte in seiner Amtszeit Gesetze zum Schutz des Waldes und entzog Überwachungsbehörden Gelder für Schutzmaßnahmen. Die Folge: 2020 wurde gut doppelt so viel Wald abgeholzt wie 2012, 2021 war es fast dreimal so viel. Bolsonaros Nachfolger, Luiz Inácio Lula da Silva, will die Abholzung nun stoppen. Seine Wahl könnte entscheidend dazu beitragen, die Welt vor einer Katastrophe zu bewahren.