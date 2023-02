Sensationeller Fund So knackten ein Pianist, ein Ingenieur und ein Astrophysiker die Geheimpost von Maria Stuart

Drei Hobbydetektive sind in Frankreichs Nationalbibliothek auf mehr als 50 Briefe von Maria Stuart gestoßen – verfasst in Geheimschrift. Geschrieben hat sie die schottische Königin in ihrer Gefangenschaft. Was verbarg sie?