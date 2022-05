Weiße, hell glühende Geschosse gehen über dem Stahlwerk Asowstal in der ukrainischen Hafenstadt Mariupol nieder. Handelt es sich hierbei um russischen Beschuss mit Phosphormunition? Diese verbrennt bis zu 1300 Grad heiß und verursacht dabei schwerste Hautverletzungen.

Alexander Kelle, Chemiewaffen­experte Universität Hamburg

»Was ich auf den sozialen Medien so an Videoschnipseln gesehen habe, lässt mich eher vermuten, dass wir es hier mit Thermitbomben zu tun haben und nicht mit Phosphorbomben.«

Sowohl Phosphor- als auch Thermitbomben fangen bereits in der Luft an zu brennen und werden oft verwechselt.

Alexander Kelle, Chemiewaffen­experte Universität Hamburg

»Phosphorbomben, wie der Name schon sagt, da wird Phosphor eingesetzt, in der Regel nicht um ein Gefechtsfeld zu beleuchten, sondern um Nebelschwaden zu produzieren. Bei den Thermitbomben, Thermit ist ein Metall- Oxid-Gemisch, was zum Schweißen wird, das heißt, es brennt also sehr gut durch alle möglichen Materialien.«

Welche Waffe am Ende eingesetzt wurde, könnte wohl nur eine unabhängige Untersuchung klären. Auch Thermitwaffen fügen Menschen schwerste Verletzungen zu. Der Einsatz von Brandbomben – auf Englisch incendiary weapons – ist im Völkerrecht nicht grundsätzlich verboten, allerdings geächtet und nur in wenigen Ausnahmefällen erlaubt. Insbesondere gegen Zivilisten dürfen sie nicht genutzt werden.

Alexander Kelle, Chemiewaffen­experte Universität Hamburg

»Tendenziell würde ich der Einschätzung zuneigen, es ist ein Verstoß gegen das Völkerrecht, weil diese Einschränkungen, unter denen solche incendiary weapons eingesetzt werden können, sehr sehr begrenzt sind.«

In dem Stahlwerk, das seit Wochen von der russischen Armee belagert und beschossen wird, haben sich nach ukrainischen Angaben rund 1000 Verteidiger von Mariupol verschanzt. Rund 600 sollen verletzt sein, hieß es zuletzt. Sie lehnen russische Aufforderungen ab, sich zu ergeben.