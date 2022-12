Überraschende Entdeckung Forscher finden Erklärung für Beben auf dem Mars

Der Kopf des Plumes unter der Elysium-Ebene hat einen Durchmesser von etwa 4000 Kilometern, so die Forscher, und ist zwischen 96 und 285 Grad wärmer als das Gestein in der Umgebung. Das Zentrum liege exakt unter dem Grabensystem Cerberus Fossae und liefere damit eine natürliche Erklärung für den jüngsten Vulkanismus in der Region, sowie für die von »InSight« registrierten Marsbeben, so die Forscher. »Die von uns gefundenen Hinweise auf einen aktiven, großen Mantel-Plume stellen eine Herausforderung für unser Verständnis der thermischen Entwicklung und der inneren Dynamik des Mars dar«, so die Wissenschaftler weiter. Mit einem Plume auf dem Mars hat bisher niemand gerechnet.