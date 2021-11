Astronaut Matthias Maurer »Ich wünsche mir, ich hätte so viele Arme wie ein Tintenfisch«

Schwerelosigkeit und Zahnpasta: ISS-Bewohner Matthias Maurer berichtet in der »Bild«-Zeitung von seinem Leben im All. Der Weltraum sei ein optimaler Ort zum Abnehmen, so der deutsche Astronaut.