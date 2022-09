Die Zahl der Schwangerschaftsabbrüche in Deutschland ist auch im zweiten Quartal dieses Jahres gestiegen. Zwischen April und Juni wurden rund 25.600 Abtreibungen gemeldet – und damit 11,5 Prozent mehr als im selben Zeitraum des Vorjahres, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden mitteilte .