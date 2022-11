Adipositas Zahl der Kinder mit krankhaftem Übergewicht nimmt stark zu

In der Gruppe der 15- bis 18-Jährigen erhöhte sich die Zahl sogar um 42,5 Prozent, bei männlichen Jugendlichen in dieser Altersgruppe gar um 54,5 Prozent. Nach Angaben von Christine Joisten, Vorstandsmitglied der Arbeitsgemeinschaft Adipositas im Kindesalter, gibt es vor allem in sozialen Brennpunkten einen massiven Anstieg.

Corona hat die Lage noch einmal verschärft

Die Lockdown-Phasen in der Pandemie hätten die Lage noch verschärft, warnte die Krankenkasse. So sei die Zahl der Adipositas-Fälle allein vom Vor-Corona-Jahr 2019 bis 2021 bei den 6- bis 18-Jährigen um 10,7 Prozent gestiegen, bei 15- bis 18-jährigen Jungen um 18,7 Prozent und bei den gleichaltrigen Mädchen um gut 12 Prozent.