Vounatsos leitete das Unternehmen Biogen seit mehr als fünf Jahren und hatte auch die Zulassung und Markteinführung des Alzheimer -Medikaments beaufsichtigt. Er werde bis zur Ernennung eines Nachfolgers oder einer Nachfolgerin in seiner Funktion bleiben, hieß es von Biogen. Zudem wolle das Unternehmen keine finanziellen Mittel mehr zur Bewerbung von Aduhelm aufwenden.

Diesen Entscheidungen vorausgegangen war ein Beschluss von Medicare im vergangenen Monat. Medicare ist eine staatliche Krankenversicherung in den USA für Menschen ab 65 Jahren und Menschen mit Behinderung. Dem Bericht zufolge hatte Medicare entschieden, die Kostenübernahme für das Mittel Aduhelm drastisch einzuschränken. Die – immens hohen – Kosten für das Medikament sollten nur noch im Fall von Personen übernommen werden, die das Mittel als Teilnehmer einer klinischen Studie erhalten. Biogen hatte den Preis des Medikaments ursprünglich auf 56.000 Dollar pro Jahr für einen durchschnittlichen Patienten festgesetzt, bevor es die Kosten als Reaktion auf die schwachen Anfangsverkäufe halbierte.

Laut dem Unternehmen hatte Aduhelm in den ersten drei Monaten 2022 nur 2,8 Millionen Dollar an Einnahmen eingebracht. In der zweiten Hälfte des Jahres 2021 wurden durch den Verkauf 3 Millionen Dollar erzielt. Kalkuliert hatte der Konzern mit mehr als 80 Milliarden Dollar Umsatz.

Biogen hatte außerdem vor zwei Wochen bekannt gegeben , dass das Unternehmen den Antrag auf Vermarktung des Medikaments in der Europäischen Union zurückziehen werde. Gutachter hatten darauf hingewiesen, dass eine Zulassung des Medikaments unwahrscheinlich sei.

Viele Fachleute hielten die Zulassung für fahrlässig

Die US-amerikanische Arzneimittelbehörde, die Food and Drug Administration FDA, hatte Aduhelm im Juni 2021 zugelassen – für viele Expertinnen und Experten eine Überraschung. Denn die klinische Wirksamkeit des neuen Präparats wurde nicht bestätigt. Auch wurden verschiedene Fehler im Zulassungsprozess kritisiert. Die FDA hatte sich mit der Entscheidung dem Veto ihres eigenen wissenschaftlichen Beratungsgremiums widersetzt.