Ältester Nachweis Schon Steinzeitmenschen amputierten Gliedmaßen

»Es war eine große Überraschung, dass dieser frühe Jäger eine sehr schwerwiegende und lebensgefährliche Operation im Kindesalter überlebte«, sagt Co-Autorin Melandri Vlok von der University of Sydney. »Seine Wunde heilte und bildete einen Beinstumpf. Und dann lebte dieser Mensch über Jahre in bergigem Gelände mit eingeschränkter Beweglichkeit. Das legt einen hohen Grad an Pflege durch die Gemeinschaft nahe.«

Das für den Eingriff notwendige Wissen sei vermutlich über einen langen Zeitraum durch Versuch und Irrtum entstanden und über Generationen weitergegeben worden, berichten die Fachleute.

Unklar ist, warum das Bein abgenommen werden musste. Auch über die Art des Werkzeuges kann nur spekuliert werden, schreibt Charlotte Ann Roberts von der Durham University in einem Kommentar zur Studie. Die Fachleute gehen von einem scharfen Gegenstand aus.