auf den französischen Philosophen Voltaire geht das Bonmot zurück, die Kunst der Ärzte liege darin, den Patienten so lange zu amüsieren, bis die Natur ihn heilt. In der heutigen Medizin läuft es leider häufig genau andersherum. So manche Ärzte reden den Menschen ein, sie erkrankten von Natur aus an Leiden, die nur die Doktoren selbst heilen können. Tatsächlich sind es aber oft Ärzte selbst, die erfinden und uns für krank verkaufen. Die Werte für Cholesterin, Knochendichte und Blutdruck haben Mediziner in den vergangenen Jahren so geändert, dass es einem immer schwerer fällt, noch als gesund durchzugehen.

Christin Klose/ picture alliance/ dpa Themendienst

Das Umdeuten normaler Wechselfälle des Lebens in angeblich behandlungswürdige Zustände habe ich in meinem Buch "Die Krankheitserfinder - wie wir zu Patienten gemacht werden" und in diversen SPIEGEL-Artikeln beschrieben. Mit Ärzte-Bashing hat meine Kritik, wie ich finde, aber nichts zu tun - denn Protest gegen das Ausufern der Medizin kommt auch aus der Ärzteschaft selbst. Thomas Kühlein, Hausarzt und Leiter des Allgemeinmedizinischen Instituts des Universitätsklinikums Erlangen, hat gerade mit Kolleginnen und Kollegen einen Appell veröffentlicht, in dem sie neue Regeln für das Definieren von Krankheiten fordern. So sollen zweifelhafte Diagnosen wieder abgeschafft werden. Artikel wie dieser sind es, die mir zeigen, dass es viele sehr gute Ärztinnen und Ärzte gibt. Die Kunst der Patienten liegt darin, sie zu finden.

Schwarze Löcher sind eigentlich verborgen in den Tiefen des Alls, aber nun haben Forscher doch eines sichtbar gemacht. Mein Kollege Johann Grolle war schon im April 2017 dabei, als im Kontrollraum des "Alma"-Teleskops in Chile die spektakuläre Mission begann. Jetzt, gleichsam nach zweijähriger Entwicklungszeit, ist das Foto fertig, und Grolle beschreibt in einer SPIEGEL-Titelgeschichte, was das für uns alle bedeutet.

Herzlich

Ihr Jörg Blech

Feedback & Anregungen?

Abstract

Meine Leseempfehlungen dieser Woche

Elementarteilchen - der wöchentliche Wissenschafts-Newsletter. Elementarteilchen ist kostenlos und landet jeden Samstag gegen 10 Uhr in Ihrem Postfach. Abonnieren Sie den Newsletter hier:

Quiz

"42: Answer to the Ultimate Question of Life, the Universe, and Everything" (Douglas Adams)

Warum ist Schnee weiß?

Wie viel Salz enthält der menschliche Körper

* Die Antworten finden Sie ganz unten im Newsletter

Mieten, bauen oder kaufen? Kaum jemand findet noch den passenden oder bezahlbaren Wohnraum. Der Immobilienmarkt in Deutschland spielt verrückt. Gleichzeitig war den Deutschen die Frage, wie will ich wohnen, noch nie so wichtig wie heute. Was sind die Ursachen dafür, und wie finden wir Wege aus dieser Immobilienkrise? Überraschende Antworten stehen im aktuellen SPIEGEL WISSEN "Wohnst du schon, oder suchst du noch?", seit dem 18. Februar am Kiosk.

SPIEGEL WISSEN im Abo

Bei Meine-Zeitschrift.de bestellen

Bild der Woche

In nie zuvor erreichter Auflösung ist auf dem Sensationsfoto das Zentrum der elliptischen Riesengalaxie Messier 87 zu erkennen. Und das Ding, dessen Schatten darauf sichtbar wird, ist ungeheuerlich: ein supermassives schwarzes Loch, schwer wie 6,5 Milliarden Sonnen. Es zeigt den Rand des Nichts, es verkörpert Wirklichkeit gewordene Mathematik, es öffnet den Blick ans Ende der Welt. Dort, an diesen wohl spektakulärsten Orten des Universums, ballen sich gewaltige Massen auf einem einzigen Raumpunkt zusammen. Nirgendwo sonst wirken so starke Gravitationsfelder auf so engem Raum. Deshalb sind schwarze Löcher der Ort, an dem Theoretiker die Antwort darauf zu finden hoffen, wie sich die Naturgesetze von Mikro- und Makrowelt, von Atomen und Galaxien, zu einer allumfassenden Weltformel vereinigen lassen.

EHT Collaboration

Fußnote

1.483.300 Wörter haben Kinder, die in die Vorschule kommen, gehört, wenn ihnen jeden Tag fünf Büchlein vorgelesen worden sind. Das haben US-Forscher ermittelt, indem sie nachzählten, welchen Wortschatz 60 beliebte Kinderbücher enthalten. Gleichaltrige, denen so gut wie nie vorgelesen wird, kommen nur auf 4662 Vokabeln. Und schon wer jeden Tag ein Kinderbuch hört, sammelt fast 300.000 Wörter - das dürfte einen merklichen Vorsprung beim Lesenlernen verschaffen.

Die SPIEGEL+-Empfehlungen aus der Wissenschaft

* Quiz-Antworten: Schneeflocken bestehen aus sehr vielen Eiskristallen, die zwar transparent sind, aber an ihren Kanten jeweils einen kleinen Teil des Sonnenlichts zurückwerfen. Die millionenfachen Reflexionen überlagern sich: Die Flocke scheint weiß. / 250 Gramm.