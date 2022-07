Menschen, die an den Affenpocken erkrankt sind, können für einige Tage oder Wochen hochgradig ansteckend sein. Das Virus wird hauptsächlich über Tröpfchen- und Schmierinfektionen übertragen – also zum Beispiel über engen Hautkontakt. Das Sekret aus den Pocken ist dabei besonders infektiös, auch wenn diese bereits dabei sind, zu verheilen. Ein Forscherteam am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) hat nun herausgefunden, dass die Viren auch an Oberflächen haften bleiben können.