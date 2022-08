Der Italiener verbrachte demnach seinen fünftägigen Urlaub in Spanien und reiste am 20. Juli zurück nach Sizilien. Neun Tage später bekam er Fieber, gefolgt von Halsschmerzen, Kopfschmerzen, Müdigkeit und geschwollenen Lymphknoten. Vier Tage später, am 2. Juli, schlug sein Coronatest positiv an. Gleichzeitig entwickelte er einen Ausschlag an seinem linken Arm. Am Folgetag tauchten schmerzhafte kleine Bläschen, die von einem roten Hof umringt waren, an Oberkörper, Beinen, Gesicht und am Gesäß auf. Die Bläschen breiteten sich immer weiter aus und entwickelten sich zu Pusteln. Am 5. Juli suchte der Mann schließlich die Notaufnahme der Universitätsklinik in Catania auf.