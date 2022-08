Kurz zuvor hatte Brasilien über das wohl erste Todesopfer des aktuellen Virusausbruchs außerhalb des afrikanischen Kontinents berichtet. Der 41-jährige Mann habe verschiedene Vorerkrankungen gehabt, sei immungeschwächt gewesen und habe Chemotherapien hinter sich, teilte das Gesundheitsministerium in Brasília mit. Wie sehr die Affenpocken zum Tod des Mannes beigetragen hätten, werde nun untersucht.

Angesichts der sich ausbreitenden Affenpocken rief die Gouverneurin des US-Bundesstaates New York den Notstand aus. Vergangene Woche hatte bereits San Francisco den Notstand ausgerufen.

Knapp 23.000 Fälle weltweit

In Deutschland verzeichnete das Robert Koch-Institut (RKI) am Montag 2677 Fälle von Affenpocken . In den allermeisten Fällen sind laut RKI nach derzeitigen Erkenntnissen Männer erkrankt, die sexuelle Kontakte zu anderen Männern hatten. Die Affenpocken sind eine in der Regel mild verlaufende Virusinfektion. Zu den Symptomen gehören Fieber, Kopfschmerzen und Hautausschläge, die meist im Gesicht beginnen und sich auf den Rest des Körpers ausbreiten. Die Krankheit hat sich seit Anfang Mai weltweit ausgebreitet. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hatte in dem Zusammenhang am 23. Juli mit dem weltweiten Gesundheitsnotstand die höchste Alarmstufe ausgerufen.