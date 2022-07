Ausbruch lässt sich noch begrenzen

Das Ansteckungsrisiko lässt sich verringern, indem die Zahl der Sexpartner reduziert wird. Auch Kondome könnten das Infektionsrisiko verringern, hieß es – sie schützten aber nicht vor einer Übertragung, wenn Hautveränderungen an anderen Stellen des Körpers berührt würden.

Wer an Affenpocken erkrankt ist, sollte sich zu Hause in einem eigenen Raum isolieren. Gemeinsam benutzte Textilien oder Gegenstände, sollten nach der Benutzung gewaschen oder desinfiziert werden. Eine Gefährdung für die Gesundheit der breiten Bevölkerung in Deutschland schätzt das RKI derzeit als gering ein.