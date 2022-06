Warum trifft sich der Ausschuss?

Die WHO ist wegen der Häufung der gemeldeten Fälle besorgt. Das Virus verhalte sich ungewöhnlich und es seien immer mehr Länder betroffen, sagte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus. Bis Mitte Juni wurden der WHO gut 2100 Fälle gemeldet. Seitdem hat sich die Zahl aber allein in Deutschland schon verdoppelt. Beunruhigend für die WHO ist, dass 98 Prozent der Fälle in Ländern entdeckt wurden, in denen das Virus bislang praktisch unbekannt war, und nicht in den afrikanischen Ländern, die Ansteckungen seit Jahrzehnten kennen. »Wir wollen nicht warten, bis die Situation außer Kontrolle geraten ist«, sagte WHO-Spezialist Ibrahima Socé Fall zur Einberufung des Ausschusses.