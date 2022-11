Der Impfstoff ist unter dem Namen Imvanex in Deutschland bereits seit 2013 zum Schutz vor Pocken und seit Juli dieses Jahres auch für den Schutz vor Affenpocken zugelassen. In den USA und Kanada ist der gleiche Impfstoff unter dem Namen Jynneos beziehungsweise Imvamune schon seit mehreren Jahren gegen Affenpocken zugelassen. Bei dem Vakzin handelt es sich um einen Lebendimpfstoff auf Basis eines abgeschwächten sogenannten Vacciniavirus. Derzeit steht in Deutschland laut Robert Koch-Institut (RKI) der Impfstoff Jynneos zur Verfügung.