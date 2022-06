Seit die ersten Fälle von Affenpocken in diesem Jahr in Europa bekannt geworden sind, steigen die Fallzahlen. Es seien bis zum Freitag rund 780 Fälle der Viruserkrankung außerhalb ihres üblichen Verbreitungsgebiets gemeldet worden, berichtete die Weltgesundheitsorganisation (WHO) am Sonntag. Die Fälle traten demnach in 27 sogenannten nicht-endemischen Ländern auf. Aus Deutschland seien 57 Fälle gemeldet worden. Nach Einschätzung der WHO ist das Risiko für die menschliche Gesundheit derzeit »moderat«.