Die Zahl der Affenpocken-Fälle steigt. Laut einem Bericht der Weltgesundheitsorganisation WHO sind nun 6027 Fälle aus 59 Ländern bekannt. Drei Erkrankte sind laut WHO gestorben, zwei in der Zentralafrikanischen Republik, einer in Nigeria. Die meisten Fälle wurden weiterhin aus Europa gemeldet – 4920 waren es bis zum 4. Juli. Das Robert Koch-Institut berichtet , Stand 7. Juli, von 1385 Affenpocken-Fällen in Deutschland aus allen 16 Bundesländern.