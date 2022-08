Der Ausbruch von Affenpocken in Europa kann nach Einschätzung der Weltgesundheitsorganisation WHO gestoppt werden. Es gebe ermutigende Anzeichen dafür, dass die Zahl der Fälle in vielen europäischen Ländern, darunter Frankreich, Deutschland, Portugal, Spanien und Großbritannien, von Woche zu Woche abnehme, teilte die WHO am Dienstag mit. Auch in einigen Teilen der USA sei trotz der knappen Impfstoffvorräte ein Rückgang zu verzeichnen. »Wir glauben, dass wir die anhaltende Übertragung der Affenpocken von Mensch zu Mensch in der (europäischen) Region eliminieren können«, sagte der WHO-Regionaldirektor für Europa, Hans Kluge. »Um der Eliminierung näher zu kommen, müssen wir unsere Anstrengungen dringend verstärken.«