Am Morgen schrieb das Institut in seiner Einschätzung zur Lage: »Bislang sind nur fünf weibliche Fälle in Deutschland übermittelt worden, bei Kindern sind bislang keine Fälle bekannt geworden.« Aus einer Anfrage des SPIEGEL ans RKI ging nicht hervor, ob die zwei Fälle der 15- und 17-jährigen Betroffenen erst am Nachmittag bekannt wurden. Das RKI äußere sich nicht zu Einzelfällen, hieß es.

Seit Beginn des aktuellen Ausbruchs im Frühjahr dieses Jahres warnen Betroffene und Experten immer wieder vor einer Stigmatisierung schwuler Communitys. Nur weil diese Gruppe aktuell mehrheitlich von den Infektionen betroffen ist, bedeutet das nicht, dass andere Bevölkerungsgruppen sich nicht auch anstecken können. Affenpocken werden durch engen Körperkontakt übertragen und können auch einige Zeit auf Oberflächen überleben. Zwar wurden auch Virenbestandteile in Sperma nachgewiesen, damit ist jedoch noch nicht klar, ob es auch sexuell übertragbar ist.