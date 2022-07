Nach Angaben von Aids-Forschern ist ein vierter Patient von dem Virus geheilt worden. Bei dem 66-Jährigen konnte im »City of Hope«-Krebszentrum im US-Bundesstaat Kalifornien nach einer Knochenmarktransplantation zur Behandlung seiner Leukämie eine vollständige Heilung festgestellt werden. Das gaben Forscher am Mittwoch im Vorfeld der am Freitag im kanadischen Montréal beginnenden internationalen Aids-Konferenz bekannt.