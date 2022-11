Alzheimer Neues Medikament versagt in Studie

Nach einem weiteren Forschungsrückschlag mit einem neuartigen Alzheimermedikament des Schweizer Roche-Konzerns bleiben die Behandlungsoptionen für die am weitesten verbreitete Demenzerkrankung beschränkt. Der Antikörper Gantenerumab konnte in zwei groß angelegten klinischen Studien der Phase III den kognitiven und funktionellen Verfall bei Patienten im Frühstadium der Krankheit nicht verlangsamen, teilte der Pharmakonzern aus Basel am Montag mit . Die Arznei verfehlte damit die Hauptziele in den beiden mit Spannung erwarteten Studien »Graduate I und II«.