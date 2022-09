2020 starben in Deutschland insgesamt 9450 Menschen an Alzheimer – laut Statistischem Bundesamt waren das so viele wie nie zuvor. Auch diese Zahl hat sich gegenüber dem Jahr 2000 mehr als verdoppelt – damals wurden 4535 Todesfälle registriert, wie das Amt am Dienstag in Wiesbaden weiter berichtete .