Der Nachrichtenseite »BNO News« und der »Deutschen Welle« zufolge war der erste bekannte Fall eine 70-jährige Frau, die Mitte August in der Luz-Médica-Klinik aufgenommen wurde, um an der Gallenblase operiert zu werden. Sie erkrankte am 18. August an einer Lungeninfektion. Kurz darauf erkrankten auch Pflegekräfte, die Kontakt zu ihr hatten. Die Patientin und zwei Pflegekräfte starben. Zwei Erkrankte seien aktuell in einem kritischen Zustand und müssten künstlich beatmet werden, heißt es bei der »Deutschen Welle«, die sich auf Aussagen des örtlichen Gesundheitsministers beruft.