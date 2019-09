wissen Sie, was im Körper alles zu den "Weichteilen" gehört? Kennen Sie den Unterschied zwischen einem Band und einer Sehne? Und was genau ist eine "Fraktur" - ein vollständiger oder ein teilweiser Knochenbruch?

Sie haben keine Ahnung? Dann sind Sie ein typischer Patient! Das zeigte jetzt eine australische Studie, bei der 300 Kranke aus einer Notfall- und einer Orthopädieabteilung von elf solchen Fragen im Durchschnitt gerade einmal knapp die Hälfte beantworten konnten - obwohl die Fragen im Multiple-Choice-Verfahren gestellt worden waren.

Dass eine Fraktur ein vollständiger Knochenbruch ist, wusste gerade einmal jeder Fünfte. Dass ein Band zwei Knochen verbindet, nicht einmal jeder Dritte. Auch dass Bänder, Sehnen und Muskeln zu den Weichteilen gehören, wussten weniger als zwei Drittel. Und nur 57 Prozent der Studienteilnehmer gaben an, ihr gesundheitliches Problem vollständig verstanden zu haben.

picture alliance/ Westend61

Ich bin selbst Medizinerin, und ich weiß, dass Ärzte leider oft vergessen, dass sie zu Beginn ihres Studiums genauso ahnungslos waren wie ihre Patienten. Ich musste mich schon sehr genau erinnern, bis mir wieder einfiel, dass ich am Anfang des ersten Semesters keine Ahnung hatte, wie der Darm im Bauch befestigt ist. Und dass ich ziemlich überrascht war zu hören, dass die Sehnen die Muskeln am Knochen befestigen.

Ich habe "Medizinisch" gelernt wie eine Fremdsprache. Und ich weiß, wie schwer es für Ärzte sein kann, wenn sie diese Sprache nach ein paar Jahren endlich beherrschen, über medizinische Themen in verständlichem Deutsch zu sprechen.

Aber da hört mein Verständnis auch auf. Es ist die heilige Pflicht von Ärzten, sich so auszudrücken, dass ihre Patienten sie verstehen können! Alles andere kann lebensgefährlich werden.

Deshalb: Haben Sie als Patient keine Angst, immer wieder nachzufragen, bis Sie wirklich verstanden haben, was Ihr Arzt Ihnen sagen will. Sie sind weder dumm noch unwissend, wenn Sie nicht sofort alles verstehen. Sie sind einfach nur ein ganz normaler Patient.

Herzlich

Ihre Veronika Hackenbroch

Meine Leseempfehlungen dieser Woche

Verbinden Sie mit Schulsport nur schreckliche Erinnerungen? Sie können auch später im Leben noch sportlich werden!

Eine riesige aufblasbare Boris-Johnson-Figur, die Anfang September eigentlich über einer Demo schweben sollte, musste auf der Erde bleiben. Der Grund: Das Helium zum Aufblasen war zu teuer geworden, denn Helium wird weltweit knapp.

Was macht eigentlich ein Baum so den ganzen Tag?

Warum es falsch ist, dass Jens Spahn den Krankenkassen weiterhin gestatten will, Homöopathie zu bezahlen.

Was ist eigentlich alles in einem Feuerwehrauto untergebracht? Hier bekommen Sie einen wunderbar ästhetischen Überblick.

Was Sie schon immer wissen wollten, aber nie zu fragen wagten: Wie viel wiegt ein Neutrino?

Quiz*

Wo sitzt der kleinste Muskel des Menschen?

Was ist das lauteste Tier der Welt?

Was ist das kleinste Säugetier der Welt?

* Die Antworten finden Sie ganz unten im Newsletter.

Bild der Woche

Peter Haygarth/ Wildlife Photographer of the Year

Wer gewinnt den Kampf? Der Gepard? Die Afrikanischen Wildhunde? Im südafrikanischen Zimanga Private Game Reserve beobachtete der Fotograf Peter Haygarth, wie die Vorhut der Wildhunde den Gepard zunächst scheu umschlich. Erst als das Rudel komplett war, zwölf Tiere stark, griff es an. Und auch wenn die Fangzähne der Raubkatze, ihre explosive Aggression, sie stärker wirken lassen - am Ende war doch sie es, die verlor; sie floh. Haygarth gewann: Er ist nominiert für den Preis "Wildlife Photographer of the Year".

Fußnote

1 cm² klein ist eine Solarzelle, die Forscher aus Schweden und China speziell für Innenräume entwickelt haben. Die Zelle aus organischen Materialien liefert bei Licht in Stärken zwischen 200 und 1000 Lux (zum Vergleich: ein wolkenfreier Sommertag erreicht etwa 100.000 Lux) mehr als ein Volt Spannung - genug, um möglicherweise bei der Stromversorgung von Sensoren in intelligenten Häusern eine wichtige Rolle zu spielen.

SPIEGEL+-Empfehlungsliste Wissenschaft

Landwirtschaft: Freigesetzte Gen-Viren sollen Nutzpflanzen schützen - Horrorvision oder Hightech-Verheißung?

Drogen: Luxemburg will als erstes Land in Europa seinen Bürgern das Kiffen erlauben

Medizin: Safer Sex ohne Kondome - Krankenkassen bezahlen Schwulen die Anti-Aids-Pille

* Quizantworten: Im Ohr. Es ist der "Muskulus stapedius", der an einem Gehörknöchelchen, dem Steigbügel, ansetzt. / Der Pistolenkrebs, der einen Knall von bis zu 220 Dezibel erzeugen kann. / Die Etruskerspitzmaus, die (ohne Schwanz) nur 3,8 bis 5 Zentimeter groß ist.