Ausbruch von Marburg-Fieber Fünf Tote nach Infektion im Nordwesten von Tansania

Die tansanische Regierung hatte vergangene Woche Experten in die Region Kagera am Victoriasee an der Grenze zu Uganda geschickt, um die Krankheitsfälle zu untersuchen. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) lobte Tansanias schnelle Reaktion auf den Ausbruch und mahnte, »keine Lücken« bei der Kontaktverfolgung zuzulassen. Uganda, das zuletzt 2017 einen Ausbruch des Marburg-Virus verzeichnete, erklärte, es sei in »höchster Alarmbereitschaft«.