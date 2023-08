Arzt: »Die arme Patientin, sie war so tapfer und wundervoll«

Experten identifizierten den Fund rasch als Ophidascaris robertsi, einen Parasit, der häufig in Schlangen vorkommt – bisher aber laut dem Krankenhaus nie in Menschen gefunden wurde.

Doch wie gelangte der Wurm in den Organismus der Patientin? Die Ärzte vermuten, dass er über die Nahrung aufgenommen wurde. Die Frau lebt in einer Gegend, in der Carpet Pythons weitverbreitet sind. Zudem sammelte sie oft essbare Wildpflanzen, die sie später zubereitete. Vermutlich gelangte der Wurm über die Ausscheidung einer Schlange auf den Teller und später in den Körper der 64-Jährigen.