Transfusionsmedizinerinnen und -mediziner sehen angesichts rückläufiger Blutspenden die Versorgung mit Blutprodukten in Deutschland mittelfristig gefährdet. »Es droht ein eklatanter Mangel in den Blutbanken«, sagte der Direktor des Instituts für Klinische Hämostaseologie und Transfusionsmedizin am Universitätsklinikum des Saarlandes, Hermann Eichler, der Deutschen Presseagentur. Grund sei der demografische Wandel: »Die Generation der Babyboomer kommt jetzt ins Rentenalter und fällt allmählich aus dem Spenderpool heraus.« Es kämen aber nicht ausreichend junge Spenderinnen und Spender nach, die das ausgleichen könnten, sagte Eichler.