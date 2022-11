Die Folgen der britischen Regierung, aus der Europäischen Union auszuscheiden, machen sich für die Menschen in Großbritannien beim Arztbesuch – oder schon bei der Suche nach einem Arzt oder einer Ärztin – bemerkbar. Laut einer aktuellen Studie hat der Brexit den Ärztemangel in Großbritannien verschärft. Demnach fehlen im britischen Gesundheitswesen in den wichtigsten Fachgebieten rund 4000 Ärzte aus EU-Ländern.