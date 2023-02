Liebe Leserinnen, liebe Leser,

können Sie sich noch erinnern, wie die Corona-Lage vor drei Jahren aussah? Ich musste dafür unser Archiv bemühen.

Exakt drei Nachrichten sind bei uns zu dem damals neuartigen Virus am 3. Februar 2020 erschienen.

»Beim Ausbruch des neuartigen Coronavirus haben sich inzwischen in China insgesamt mehr als 17.000 Menschen nachweislich infiziert. 361 sind infolge der Infektion gestorben, wie die zuständige chinesische Behörde berichtet. Laut Weltgesundheitsorganisation gibt es zudem 146 Krankheitsfälle außerhalb Chinas, ein Mensch auf den Philippinen ist gestorben«, heißt es etwa in der Meldung zum Erbgut in Stuhlproben.

17.000 Infizierte, 361 Tote (nur in China) – wie fern erscheinen diese Zahlen. Kurz darauf verbreitete sich das Virus um die Welt. Deutschland ging in den harten Lockdown und wir standen abends um neun für ein paar Wochen auf dem Balkon und klatschten für das Pflegepersonal (inzwischen wieder vergessen).

Auch für den SPIEGEL bedeutete das Coronavirus einen großen Umbruch. Binnen weniger Tage zog die komplette Redaktion ins Homeoffice, wurde die gesamte Produktion umgestellt. Es wurde eine eigene tägliche Konferenz eingerichtet, nur um über die anstehenden Corona-Themen zu sprechen.

Und derer gab es viele. Allein zum Impfstoff von AstraZeneca erschienen unzählige Artikel. Heute ist der längst in Vergessenheit geraten. Sind Masken überhaupt sinnvoll? Auch dieser Frage widmeten wir uns mehrfach – und, Ironie der Geschichte, jüngst wieder.

Um die Flut von Informationen zu bändigen und für Sie, unsere Leser, zu bündeln, erfanden wir diesen Corona-Newsletter. Er sollte die wichtigsten Entwicklungen zusammenfassen, Informationen und Artikel bündeln.

Inzwischen hat sich das Corona-Geschehen verändert. Das Thema bleibt uns zwar auch als Redaktion erhalten: Warum bekommen manche Menschen Long Covid, andere nicht? Welche Heilmethoden werden dafür entwickelt, und wir wirken sie? Und wie bereiten sich Fachleute auf neue Erreger vor, die von Tieren auf den Menschen überspringen könnten? Diesen Fragen werden wir uns weiterhin widmen. Aber die Flut an Artikeln hat abgenommen und der Newsletter als Übersichtsangebot seinen Zweck verloren.

Sie haben es vielleicht auch daran gemerkt, dass wir ihn anfangs täglich versendet haben, später wöchentlich – und zuletzt gar nicht mehr.

Wir beenden diesen Newsletter deswegen bis auf Weiteres.

An dieser Stelle möchten wir uns bei Ihnen für Ihr Interesse bedanken und Ihr Vertrauen, dass Sie in uns als journalistischer Begleiter in dieser Krise gesetzt haben.

Falls sich die Corona-Lage wider Erwarten noch einmal zuspitzen sollte, werden wir Sie auf diesem Weg informieren. Sie möchten auch bei anderen Entwicklungen auf dem Laufenden bleiben? Dann haben wir drei Empfehlungen für Sie:

Elementarteilchen: Jeden Samstag um 10 Uhr liefern wir einen Überblick über die wichtigsten Themen aus Medizin und Biologie, von Quantenphysik über Ökologie, Psychologie und Gentechnik bis hin zu Mobilität und Umweltschutz. (Hier abonnieren)

Die Lage am Morgen: Ihr meinungsstarkes News-Briefing um 6 Uhr: Was heute wichtig wird – und was davon zu halten ist. Politisch, analytisch, aktuell. (Hier abonnieren)

Die Lage am Abend: Ihr aktuelles News-Update um 18 Uhr: Was heute wirklich wichtig war – und was es bedeutet. Pointiert, persönlich, kompakt. (Hier abonnieren)

Zum Abschied: Das Ende der Maskenpflicht

Ende der Coronamaßnahmen: Ist das jetzt der Freedom-Day?

In öffentlichen Verkehrsmitteln fällt ab dem 2. Februar die Maskenpflicht. Welche Regeln dennoch weiter gelten – und wann die Pandemie endlich vorbei ist.

Eigenverantwortung nach Corona: Was drüberziehen, um auf Nummer sicher zu gehen

Die Pandemie trudelt aus. Und viele Deutsche husten und niesen sich wieder ungeschützt gegenseitig ins Gesicht. Warum sind wir nicht so klug wie zum Beispiel die Menschen in Thailand?

Abschaffung der Maskenpflicht: Abgesetzt

Die Pandemie brachte ein Accessoire in den Alltag, das kaum jemanden kaltließ: die Maske. Nun fällt die Pflicht zum Tragen überall. Ein Nachruf in Bildern – mit verborgenem Lächeln.

Verzerrte Auslegung von Studiendaten: Was hat die Maskenpflicht gebracht?

Laut einer Analyse der renommierten Cochrane Collaboration ist die Wirksamkeit von Masken gegen die Virusausbreitung nicht nachgewiesen. Die Aufregung ist groß – zu Recht? Was wirklich in der Studie steht.

So gesehen: Restbestände

Was tun mit den Überbleibseln der Pandemie?

Die Folgen der Schulschließungen

Neue internationale Studie: 35 Prozent weniger Lernfortschritte wegen Corona

Weltweit lernten Kinder und Jugendliche in der Pandemie deutlich weniger als vorher. Besonders betroffen: Kinder aus ärmeren Ländern und Elternhäusern. Das zeigt eine neue Datenanalyse.

Corona und die Folgen: Mehr Depressionen bei Jugendlichen durch Schulschließungen

Schülerinnen und Schüler zeigten im Lockdown laut einer neuen Studie 75 Prozent mehr depressive Symptome – ein dramatischer Anstieg. Fachleute fordern begleitende Angebote neben dem Unterricht.

Coronamaßnahmen: Lauterbach sieht Schulschließungen im Rückblick kritisch

Beim Rückblick auf die Schulschließungen gibt sich der Gesundheitsminister dezent selbstkritisch – um Verzeihung bitten will er trotzdem nicht. Lauterbach verweist auf Erkenntnisse aus der Wissenschaft.

Was sonst noch wichtig war

Corona-Spätfolgen: Die Angst vor einer Immunschwäche durch Covid-19

Die extreme Erkältungswelle der vergangenen Monate nährt bei vielen den Verdacht, dass Covid-19 die Immunabwehr nachhaltig beeinflusst. Immunologen widersprechen dieser Vermutung – doch es gibt Ausnahmen.

Nur noch »moderat«: RKI stuft Coronarisiko herab

Übertragung, Krankheitsschwere, Ressourcenbelastung: Die intensivste Zeit des Coronavirus ist erst mal vorbei. Auch das Robert Koch-Institut reagiert nun mit einer Einschätzung darauf – endgültig ist diese aber noch nicht.

Weltgesundheitsorganisation: Coronapandemie bleibt globaler Gesundheitsnotstand

Die WHO hat entschieden, dass der »Notstand von internationaler Tragweite« wegen Corona vorerst bestehen bleibt. In den vergangenen acht Wochen seien weltweit 170.000 Menschen im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben.

Ein schönes Wochenende wünscht

Ihr Michail Hengstenberg, Ressortleiter Wissenschaft