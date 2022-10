»Dass die Rate der Krebserkrankungen mehr als doppelt so hoch ist, ist besorgniserregend«, so White. »Dennoch muss man die Ergebnisse im richtigen Kontext betrachten: Gebärmutterkrebs ist eine eher seltene Krebsform.«

Gebärmutterkrebs ist dem NIH zufolge für rund drei Prozent aller neuen Krebsdiagnosen in den USA verantwortlich. Es ist die häufigste Krebsart des weiblichen Genitals. In den USA sind die Raten demnach in den vergangenen Jahren gestiegen, vor allem bei schwarzen Frauen.

Auch in der aktuellen Studie zeigte sich, dass vor allem schwarze Frauen betroffen waren. Rund 60 Prozent der Frauen, die von einem regelmäßigen Gebrauch von Haarglättern berichteten, bezeichneten sich selbst als Schwarz. »Schwarze Frauen glätten ihre Haare häufiger und fangen in jüngeren Jahren bereits damit an«, sagt Che-Jung Chang, die an der Studie beteiligt war. Die Ergebnisse seien daher vor allem für sie wichtig.