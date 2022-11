Und nun müssen die Behörden eine weiter steigende Zahl von Fällen melden. Die Nationale Gesundheitskommission registrierte allein am Freitag demnach 11.950 bekannte Neuinfektionen. 1504 Fälle seien symptomatisch und 10.446 Fälle seien asymptomatische Ansteckungen, die in China separat gezählt werden. Am Tag zuvor waren landesweit insgesamt 10.729 Infektionen registriert worden.